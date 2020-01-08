У Мексиці потяг зіткнувся з пасажирським автобусом: 7 загиблих, понад 30 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули та понад 30 постраждали, коли на півночі Мексики, у штаті Сонора, наповнений пасажирами автобус зіткнувся з вантажним поїздом. Про це пише Reuters із посиланням на найбільший залізничний оператор Мексики Ferromex, передає УНН.
“Щонайменше семеро людей загинули і понад 30 отримали поранення після того, як рано вранці в північному прикордонному штаті Сонора автобус зіткнувся... з вантажним поїздом”, — йдеться у повідомленні.
Автобус намагався проїхати повз поїзд, що й призвело до зіткнення.
Зазначається, що більшість пасажирів автобуса були сільськогосподарськими робітниками, які прямували на роботу.
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Нагадаємо, у М’янмі в ДТП з автобусом загинули 22 людини.