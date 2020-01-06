У масштабній ДТП у Словаччині постраждали українці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Неподалік від словацького міста Попрад напередодні сталася масштабна ДТП за участю 17 автомобілів, двох мікроавтобусів і автобуса. Про це повідомляє HNonline, передає УНН.
"Зіткнулися 17 автомобілів, два мікроавтобуси та один автобус. За попередньою інформацією, двоє людей отримали легкі травми", - сказав представник екстрених служб країни.
Також зазначено, що в транспортних засобах, що потрапили в ДТП, всього перебувала 41 людина.
При цьому, за даними спільноти "Спеціальний контроль" в Facebook, в аварії постраждали українці.
"Двох українців, що постраждали сьогодні в ДТП поблизу Попраду, доправили до клініки. У них незначні травми... Всього у автотрощі опинилося 17 автомобілів. Серед них і мікроавтобус з українцями. Заробітчани поверталися з Праги і прямували на Львівщину", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, така інформація наразі не підтверджена.
Нагадаємо, в Естонії перекинувся автобус з 70 пасажирами, 9 госпіталізовані.