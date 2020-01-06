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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114124 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117898 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 135912 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108185 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109554 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132020 просмотра

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В масштабном ДТП в Словакии пострадали украинцы - СМИ

В масштабном ДТП в Словакии пострадали украинцы - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19669 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Неподалеку от словацкого города Попрад накануне произошло масштабное ДТП с участием 17 автомобилей, двух микроавтобусов и автобуса. Об этом сообщает HNonline, передает УНН.

"Столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус. По предварительной информации, два человека получили легкие травмы", - сказал представитель экстренных служб страны.

Также указано, что в транспортных средствах, попавших в ДТП, всего находился 41 человек.

При этом, по данным сообщества "Специальный контроль" в Facebook, в аварии пострадали украинцы.

"Двух украинцев, пострадавших в ДТП близ Попрада, доставили в клинику. У них незначительные травмы. Всего в ДТП попали 17 автомобилей. Среди них и микроавтобус с украинцами. Работники возвращались из Праги и направлялись во Львовскую область", - говорится в сообщении.

Отметим, такая информация на данный момент не подтверждена.

Напомним, в Эстонии перевернулся автобус с 70 пассажирами, 9 госпитализированы.

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