В масштабном ДТП в Словакии пострадали украинцы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Неподалеку от словацкого города Попрад накануне произошло масштабное ДТП с участием 17 автомобилей, двух микроавтобусов и автобуса. Об этом сообщает HNonline, передает УНН.
"Столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус. По предварительной информации, два человека получили легкие травмы", - сказал представитель экстренных служб страны.
Также указано, что в транспортных средствах, попавших в ДТП, всего находился 41 человек.
При этом, по данным сообщества "Специальный контроль" в Facebook, в аварии пострадали украинцы.
"Двух украинцев, пострадавших в ДТП близ Попрада, доставили в клинику. У них незначительные травмы. Всего в ДТП попали 17 автомобилей. Среди них и микроавтобус с украинцами. Работники возвращались из Праги и направлялись во Львовскую область", - говорится в сообщении.
Отметим, такая информация на данный момент не подтверждена.
Напомним, в Эстонии перевернулся автобус с 70 пассажирами, 9 госпитализированы.