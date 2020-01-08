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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119609 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118057 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136238 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108305 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109617 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132024 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130767 просмотра

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В Мексике поезд столкнулся с пассажирским автобусом: 7 погибших, более 30 пострадавших

В Мексике поезд столкнулся с пассажирским автобусом: 7 погибших, более 30 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 12488 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. По меньшей мере семь человек погибли и более 30 пострадали, когда на севере Мексики, в штате Сонора, наполненный пассажирами автобус столкнулся с грузовым поездом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на крупнейший железнодорожный оператор Мексики Ferromex, передает УНН.

“По меньшей мере семь человек погибли и более 30 получили ранения после того, как рано утром в северном приграничном штате Сонора автобус столкнулся... с грузовым поездом”, — говорится в сообщении.

Автобус пытался проехать мимо поезд, что и привело к столкновению.

Отмечается, что большинство пассажиров автобуса были сельскохозяйственными рабочими, которые направлялись на работу.

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Напомним, в Мьянме в ДТП с автобусом погибли 22 человека.

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