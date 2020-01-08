В Мексике поезд столкнулся с пассажирским автобусом: 7 погибших, более 30 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По меньшей мере семь человек погибли и более 30 пострадали, когда на севере Мексики, в штате Сонора, наполненный пассажирами автобус столкнулся с грузовым поездом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на крупнейший железнодорожный оператор Мексики Ferromex, передает УНН.
“По меньшей мере семь человек погибли и более 30 получили ранения после того, как рано утром в северном приграничном штате Сонора автобус столкнулся... с грузовым поездом”, — говорится в сообщении.
Автобус пытался проехать мимо поезд, что и привело к столкновению.
Отмечается, что большинство пассажиров автобуса были сельскохозяйственными рабочими, которые направлялись на работу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В масштабном ДТП в Словакии пострадали украинцы
Напомним, в Мьянме в ДТП с автобусом погибли 22 человека.