У медзакладах на ТОТ Луганщини немає місця цивільним, все зайнято зс рф - ОВА

ukenru
15:22 • 2930 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 11996 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 43081 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 51417 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 95977 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 145820 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 184938 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 269216 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166492 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142198 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
81 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 76031 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 106268 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 86503 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 71124 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 63647 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 43088 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 137372 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 269217 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 202701 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 231924 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 9520 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 24554 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 27398 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31554 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 49057 перегляди
Актуальне
У медзакладах на ТОТ Луганщини немає місця цивільним, все зайнято зс рф - ОВА

У медзакладах на ТОТ Луганщини немає місця цивільним, все зайнято зс рф - ОВА

Київ • УНН

 • 30449 перегляди

У лікарнях на тимчасово окупованій території Луганської області немає місць для цивільних. Усі ліжка зайняті російськими військовими з пораненнями різного ступеня тяжкості.

У медичних закладах на окупованій Луганщині для цивільних немає вільних місць, оскільки ліжка зайняті військовими зс рф, пише Луганська ОВА, передає УНН.

Деталі

У медичних закладах на окупованій Луганщині ліжко-місця не встигають звільняти для "настусиних пацієнтів".

Як зазначається на FB-cторінці Луганської обласної державної адміністрації, всі місця у медзакладах на ТОТ Луганщини в першу чергу - для військових армії рф.

Для цивільних немає ані вільних місць, ані препаратів, ані спеціалістів – усі зайняті. Така ситуація спостерігається, зокрема, у Луганську, Алчевську Ровеньках, Біловодську. 

– пише Луганська ОВА.

Туди поступають, як вказує відомство, ті, хто має легкі осколкові поранення, а також ті, хто потребує ампутацій.

Нагадаємо

Окупанти планують продати державні шахти на Луганщині невідомим "інвесторам". Більшість шахт вже закриті та пограбовані, а заборгованість перед шахтарями зростає.

В Україні оновили перелік територій, на яких ведуться бойові дії та ТОТ23.08.24, 11:11 • 101888 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29