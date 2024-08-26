У медзакладах на ТОТ Луганщини немає місця цивільним, все зайнято зс рф - ОВА
Київ • УНН
У лікарнях на тимчасово окупованій території Луганської області немає місць для цивільних. Усі ліжка зайняті російськими військовими з пораненнями різного ступеня тяжкості.
У медичних закладах на окупованій Луганщині для цивільних немає вільних місць, оскільки ліжка зайняті військовими зс рф, пише Луганська ОВА, передає УНН.
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У медичних закладах на окупованій Луганщині ліжко-місця не встигають звільняти для "настусиних пацієнтів".
Як зазначається на FB-cторінці Луганської обласної державної адміністрації, всі місця у медзакладах на ТОТ Луганщини в першу чергу - для військових армії рф.
Для цивільних немає ані вільних місць, ані препаратів, ані спеціалістів – усі зайняті. Така ситуація спостерігається, зокрема, у Луганську, Алчевську Ровеньках, Біловодську.
Туди поступають, як вказує відомство, ті, хто має легкі осколкові поранення, а також ті, хто потребує ампутацій.
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Окупанти планують продати державні шахти на Луганщині невідомим "інвесторам". Більшість шахт вже закриті та пограбовані, а заборгованість перед шахтарями зростає.
В Україні оновили перелік територій, на яких ведуться бойові дії та ТОТ23.08.24, 11:11 • 101888 переглядiв