В медицинских учреждениях на оккупированной Луганщине для гражданских нет свободных мест, поскольку кровати заняты военными ВС РФ, пишет Луганская ОВА, передает УНН.

Детали

В медицинских учреждениях на оккупированной Луганщине койко-места не успевают освобождать для «настусиних пациентов».

Как отмечается на FB-сторинке Луганской областной государственной администрации, все места в медучреждениях на ВОТ Луганщины в первую очередь - для военных армии рф.

Для гражданских нет ни свободных мест, ни препаратов, ни специалистов - все заняты. Такая ситуация наблюдается, в частности, в Луганске, Алчевске Ровеньках, Беловодске. - пишет Луганская ОГА.

Туда поступают, как указывает ведомство, те, кто имеет легкие осколочные ранения, а также те, кто нуждается в ампутациях.

Напомним,

Оккупанты планируют продать государственные шахты на Луганщине неизвестным «инвесторам». Большинство шахт уже закрыты и ограблены, а задолженность перед шахтерами растет.

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