В медучреждениях на ВОТ Луганщины нет места гражданским, все занято вс рф - ОГА
Киев • УНН
В больницах на временно оккупированной территории Луганской области нет мест для гражданских. Все койки заняты российскими военными с ранениями различной степени тяжести.
В медицинских учреждениях на оккупированной Луганщине для гражданских нет свободных мест, поскольку кровати заняты военными ВС РФ, пишет Луганская ОВА, передает УНН.
Детали
В медицинских учреждениях на оккупированной Луганщине койко-места не успевают освобождать для «настусиних пациентов».
Как отмечается на FB-сторинке Луганской областной государственной администрации, все места в медучреждениях на ВОТ Луганщины в первую очередь - для военных армии рф.
Для гражданских нет ни свободных мест, ни препаратов, ни специалистов - все заняты. Такая ситуация наблюдается, в частности, в Луганске, Алчевске Ровеньках, Беловодске.
Туда поступают, как указывает ведомство, те, кто имеет легкие осколочные ранения, а также те, кто нуждается в ампутациях.
Напомним,
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