В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ
Киев • УНН
Минреинтеграции утвердило изменения в перечень территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированных. Обновленный перечень доступен на сайте министерства.
Минреинтеграции утвердило изменения в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных, сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства, передает УНН.
Приказом Минреинтеграции от 2 августа 2024 года № 221 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией
Отмечается, что перечень был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется.
Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
В перечнем можно ознакомиться по ссылке.
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