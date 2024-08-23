В Украине обновили перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и ВОТ

Минреинтеграции утвердило изменения в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных, сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Приказом Минреинтеграции от 2 августа 2024 года № 221 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией - говорится в сообщении Минреинтеграции.

Отмечается, что перечень был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется.

Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

В перечнем можно ознакомиться по ссылке.

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