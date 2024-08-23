В Україні оновили перелік територій, на яких ведуться бойові дії та ТОТ
Київ • УНН
Мінреінтеграції затвердило зміни до переліку територій, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих. Оновлений перелік доступний на сайті міністерства.
Мінреінтеграції затвердило зміни до переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих, повідомили 23 серпня у пресслужбі відомства, передає УНН.
Наказом Мінреінтеграції від 2 серпня 2024 року № 221 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією
Зазначається, що перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється.
Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
В переліком можна ознайомитись за посиланням.
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