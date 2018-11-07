У Марселі з-під завалів будинків дістали вже п'ятьох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. З-під завалів будинків, які обвалилися у французькому місті Марсель у понеділок, дістали тіла вже п'яти людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
Рятувальники знайшли на місці обвалу будинків тіла трьох чоловіків і двох жінок.
Спершу місцева влада повідомила, що під завалами можуть бути до восьми людей.
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Роботи на місці події тривають.
Як повідомляв УНН, у понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежна служба спершу повідомила, що двоє людей отримали легкі травми.