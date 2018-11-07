В Марселе из-под завалов зданий достали уже пятерых погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Из-под завалов зданий, которые обрушились во французском городе Марсель в понедельник, извлечены тела уже пяти человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Спасатели нашли на месте обвала домов тела трех мужчин и двух женщин.
Сначала местные власти сообщали, что под завалами могут быть до восьми человек.
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Работы на месте происшествия продолжаются.
Как сообщал УНН, в понедельник в городе Марсель на юго-востоке Франции обрушились два дома, превратившись в гигантскую кучу щебня и балок. Пожарная служба сначала сообщила, что два человека получили легкие травмы.