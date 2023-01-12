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У Маріуполі рашисти знесли історичний "Будинок з годинником"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Російські загарбники знесли в Маріуполі історичну пам’ятку "Будинок з годинником", де знаходилась майстерня світового генія монументального мистецтва Арнаутова. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.

У Маріуполі рашисти знесли історичний "Будинок з годинником"

Цитата

“Будинок з годинником”, який є історичною пам’яткою, де знаходилась майстерня світового генія монументального мистецтва Арнаутова, – знесено", - написав Андрющенко.

Деталі

Він зазначив, що з початку демонтажу окупанти "волали", що це не знесення, а реконструкція.

"Ось вона - реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бомб нищать всю справжню історію Маріуполя. Фото ще вчора. Та фото сьогодні. Лють. Просто. Лють", - наголосив Андрющенко.

За даними Мінкульту, мозаїки Арнаутова у США визнано історико-культурною спадщиною США, але у Маріуполі окупанти знесли будівлю з унікальною мозаїкою архітектора. "Станом на сьогодні будівля повністю зруйнована", - вказали у міністерстві у Telegram.

Доповнення

Раніше Андрющенко повідомляв, що окупаційна влада у тимчасово окупованому Маріуполі знищує історичні будівлі у центрі міста.

Для прискорення знесення будинків до Маріуполя відрядили російського міністра.

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