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Для прискорення знесення будинків до Маріуполя відрядили російського міністра - радник мера

Київ • УНН

 • 912680 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Черговий міністр із росії відвідав Маріуполь, аби прискорити знесення будинків. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.

Для прискорення знесення будинків до Маріуполя відрядили російського міністра - радник мера

Цитата

«Вчора відбулось чергове явище топ-мраzоти в Маріуполь. Разом з “головою уряду днр” хоценко прибув черговий міністр московії. Якщо думаєте, що вирішували термінові питання щодо опалення - ніт. Знову прискорити знесення будинків та забезпечити всі умови для весняної забудови. Люди в Маріуполі росіянам не потрібні. Принаймні, маріупольські. Навіть з російськими паспортами. Геноцид українців в Маріуполі триває…» – написав Андрющенко.

Нагадаємо

Раніше Андрющенко повідомляв, що російська окупаційна влада у тимчасово окупованому Маріуполі знищує історичні будівлі у центрі міста.

Українські Національні Новини

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