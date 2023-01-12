Для прискорення знесення будинків до Маріуполя відрядили російського міністра - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Черговий міністр із росії відвідав Маріуполь, аби прискорити знесення будинків. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.
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«Вчора відбулось чергове явище топ-мраzоти в Маріуполь. Разом з “головою уряду днр” хоценко прибув черговий міністр московії. Якщо думаєте, що вирішували термінові питання щодо опалення - ніт. Знову прискорити знесення будинків та забезпечити всі умови для весняної забудови. Люди в Маріуполі росіянам не потрібні. Принаймні, маріупольські. Навіть з російськими паспортами. Геноцид українців в Маріуполі триває…» – написав Андрющенко.
Нагадаємо
Раніше Андрющенко повідомляв, що російська окупаційна влада у тимчасово окупованому Маріуполі знищує історичні будівлі у центрі міста.