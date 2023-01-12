Для ускорения сноса домов в Мариуполь отправили российского министра - советник мэра

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«Вчера состоялось очередное явление топ-мразоты в Мариуполь. Вместе с “главой правительства днр” хоценко прибыл очередной министр московии. Если думаете, что решали срочные вопросы по отоплению - нет. Опять ускорить снос домов и обеспечить все условия для весенней застройки. Люди в Мариуполе россиянам не нужны. По крайней мере, мариупольские. Даже с российскими паспортами. Геноцид украинцев в Мариуполе продолжается…» – написал Андрющенко.

Дополнение

Ранее Андрющенко сообщал, что российские оккупационные власти во временно оккупированном Мариуполе уничтожают исторические здания в центре города.