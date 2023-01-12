В Мариуполе рашисты снесли исторический "Дом с часами"

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“Дом с часами”, который является исторической достопримечательностью, где находилась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова, – снесен", - написал Андрющенко.

Детали

Он отметил, что с начала демонтажа оккупанты "вопили", что это не снос, а реконструкция.

"Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую историю Мариуполя. Фото еще вчера. И фото сегодня. Ярость. Просто. Ярость", - подчеркнул Андрющенко.

По данным Минкульта, мозаики Арнаутова в США признаны историко-культурным наследием США, но в Мариуполе оккупанты снесли здание с уникальной мозаикой архитектора. "По состоянию на сегодня здание полностью разрушено", - указали в министерстве в Telegram.

Дополнение

Ранее Андрющенко сообщал, что оккупационные власти во временно оккупированном Мариуполе уничтожают исторические здания в центре города.

Для ускорения сноса домов в Мариуполь отправили российского министра.