В Мариуполе рашисты снесли исторический "Дом с часами"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Российские захватчики снесли в Мариуполе историческую достопримечательность "Дом с часами", где находилась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.
Цитата
“Дом с часами”, который является исторической достопримечательностью, где находилась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова, – снесен", - написал Андрющенко.
Детали
Он отметил, что с начала демонтажа оккупанты "вопили", что это не снос, а реконструкция.
"Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую историю Мариуполя. Фото еще вчера. И фото сегодня. Ярость. Просто. Ярость", - подчеркнул Андрющенко.
По данным Минкульта, мозаики Арнаутова в США признаны историко-культурным наследием США, но в Мариуполе оккупанты снесли здание с уникальной мозаикой архитектора. "По состоянию на сегодня здание полностью разрушено", - указали в министерстве в Telegram.
Дополнение
Ранее Андрющенко сообщал, что оккупационные власти во временно оккупированном Мариуполе уничтожают исторические здания в центре города.
Для ускорения сноса домов в Мариуполь отправили российского министра.