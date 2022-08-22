У Маріуполі пролунав гучний вибух: рашисти підірвали котельню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Рашисти у Маріуполі підірвали котельню - вибух чуло все місто. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Просто підрив котельної. Замість того, аби готувати місто до зими та будувати котельні, окупанти нищать навіть залишки тих, що є. Таке воно, свято російської ганчірки під вибухи руйнації. Навіть, без фронту", - написав Андрющенко.
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Як писав УНН, у Маріуполі російські окупанти почали відновлювати драмтеатр, який самі й розбомбили.