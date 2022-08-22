У Маріуполі пролунав гучний вибух: рашисти підірвали котельню

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"Просто підрив котельної. Замість того, аби готувати місто до зими та будувати котельні, окупанти нищать навіть залишки тих, що є. Таке воно, свято російської ганчірки під вибухи руйнації. Навіть, без фронту", - написав Андрющенко.

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Як писав УНН, у Маріуполі російські окупанти почали відновлювати драмтеатр, який самі й розбомбили.