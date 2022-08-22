В Мариуполе раздался громкий взрыв: рашисты взорвали котельную
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Рашисты в Мариуполе взорвали котельную – взрыв слышал весь город. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
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"Просто подрыв котельной. Вместо того, чтобы готовить город к зиме и строить котельные, оккупанты уничтожают даже остатки тех, что есть. Таков он, праздник российской тряпки под взрывы разрушения. Даже, без фронта", - написал Андрющенко.
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Как писал УНН, в Мариуполе российские оккупанты начали восстанавливать драмтеатр, который сами и разбомбили.