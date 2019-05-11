У Львові троє людей отруїлись чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Вчора, 10 травня, у квартирі на вул. Грінченка отруїлися чадним газом троє мешканців квартири, з них двоє — діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
“Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 10 травня близько 12.36 год. у квартирі на вул. Грінченка, 10 (Шевченківський район) отруїлися, ймовірно чадним газом, троє осіб (мешканців квартири), з них двоє — діти”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у Львові в квартирі чадним газом отруїлося троє людей, серед них двоє дітей.