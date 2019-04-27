У центрі Львова двоє людей отруїлось чадним газом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Львові у будинку №8 на площі Ринок отруїлися, ймовірно, чадним газом двоє людей. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"Обох потерпілих доправили у лікарню. Також встановлено, що квартира обладнана газовою плитою ПГ-4, газовою колонкою у ванній кімнаті та парапетним конвектором. Працівники "Львівгазу" тимчасово призупинили подачу газу до помешкання. Наразі всі обставини події встановлюються",- повідомили у департаменті.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині співмешканці отруїлися чадним газом.