Во Львове три человека отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Вчера, 10 мая, в квартире на ул. Гринченко отравились угарным газом трое жителей квартиры, из них двое - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Как информирует городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, 10 мая около 12:36 часов в квартире на ул. Гринченко, 10 (Шевченковский район) отравились, вероятно угарным газом, три человека (жителей квартиры), из них двое - дети", - говорится в сообщении.
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Напомним, во Львове в квартире угарным газом отравились три человека, среди них двое детей.