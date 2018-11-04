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У Львові провели акцію у пам'ять про Катерину Гандзюк

У Львові провели акцію у пам'ять про Катерину Гандзюк

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні у Львові біля міської Ратуші відбулась акція пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк, про смерть якої стало відомо сьогодні. Про це повідомляє кореспондент УНН.

В акції взяло участь близько ста осіб. Люди принесли лампадки та свічки.

"Катерину вбили, і це жахливо. Я не думаю, що хтось буде покараний за це вбивство. Правоохоронці не здатні розслідувати цю справу", - розповіла львів’янка Катерина Обух.

Акція пам'яті пройшла і у Києві. Її влаштували під стінами МВС. Люди також принесли лампадки і квіти. Під час акції сталася словесна перепалка між одним з учасників мітингу та нардепом Мустафою Найємом через політичні розбіжності.

Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

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