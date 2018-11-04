Во Львове провели акцию в память о Екатерине Гандзюк
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня во Львове возле городской Ратуши состоялась акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, о смерти которой стало известно сегодня. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В акции приняло участие около ста человек. Люди принесли лампадки и свечи.
"Екатерину убили, и это ужасно. Я не думаю, что кто-то будет наказан за это убийство. Правоохранители не способны расследовать это дело", - рассказала львовянка Екатерина Обух.
Акция памяти прошла и в Киеве. Ее устроили под стенами МВД. Люди также принесли лампадки и цветы. Во время акции произошла словесная перепалка между одним из участников митинга и нардепом Мустафой Найемом из-за политических разногласий.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.