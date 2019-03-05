У Львові оновили інформацію щодо кількості хворих на кір
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Львівському обласному лабораторному центрі оновили інформацію щодо захворюваності на кір у Львівській області, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Станом на 4 березня, випадки захворюваності на кір на Львівщині зменшуються. Відтак, у Львові на кір хворіє 14 людей, з них 10 - діти", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, з початку поточного року через кір в Україні вже померло десятеро людей, серед яких три дитини.
Додамо, що на кір з 28 грудня 2018 року до 22 лютого цього року в Україні захворіли 24 тисячі 42 людини.