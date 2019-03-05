Во Львове обновили информацию о количестве больных корью
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львовском областном лабораторном центре обновили информацию о заболеваемости корью во Львовской области, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"По состоянию на 4 марта, случаи заболеваемости корью во Львовской области уменьшаются. Поэтому, во Львове корью болеет 14 человек, из них 10 - дети", - говорится в сообщении.
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Напомним, с начала текущего года из-за кори в Украине уже умерло десять человек, среди которых трое детей.
Добавим, что корью с 28 декабря 2018 года до 22 февраля этого года в Украине заболели 24 тыс. 42 человека.