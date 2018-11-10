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У Львові на входах до церков УПЦ МП з'явились написи "філія ФСБ"

У Львові на входах до церков УПЦ МП з'явились написи "філія ФСБ"

Київ • УНН

 • 14544 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Львові сьогодні вночі, невідомі особи біля трьох церков УПЦ МП зробили написи - "московський патріархат - філія ФСБ". Про це повідомили на своїй стоінці у Facebook у Львівській міській організації ОУН, передає УНН.

“Сьогодні біля так званих "храмів“ московського патріархату у Львові на вул. Антоновича, на пр. Червоної Калини та вул. Короленка з’явились написи "московський патріархат — філія ФСБ". Невідомі патріоти мабуть намагались донести до львів’ян, які не вкурсі, що у Львові діють три філії ФСБ РФ під виглядом християнських церков”, — повідомили в організації.

Раніше голова МВС Арсен Аваков повідомив, що у зв'язку з початком процесу надання автокефалії Українській православній церкві у Міністерстві внутрішніх справ закликали не допускати провокацій і пообіцяли "діяти жорстко". 

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

У свою чергу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об’єднання трьох церков.

За його словами, об’єднання трьох церков — УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.

Раніше повідомлялось, що після отримання Томосу УПЦ МП називатимуть РПЦ.

В УПЦ МП заявили, що можливе перейменування української церкви буде вважатися "звичайним рейдерством".

Українські Національні Новини

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