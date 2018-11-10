Во Львове на входах в церкви УПЦ МП появились надписи "филиал ФСБ"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во Львове сегодня ночью неизвестные лица около трех церквей УПЦ МП сделали надписи - "московский патриархат - филиал ФСБ". Об этом сообщили на своей стоинци в Facebook во Львовской городской организации ОУН, передает УНН.
"Сегодня у так называемых "храмов" московского патриархата во Львове на ул. Антоновича, на пр. Красной Калины и ул. Короленко появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ". Неизвестные патриоты пожалуй пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей", - сообщили в организации.
Ранее в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Министерстве внутренних дел призвали не допускать провокаций и пообещали "действовать жестко".
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
В свою очередь Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.
По его словам, объединение трех церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Единую украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.
Ранее сообщалось, что после получения Томоса УПЦ МП будут называть РПЦ.
В УПЦ МП заявили, что возможное переименование украинской церкви будет считаться "обычным рейдерством".