У Львові 3-річний хлопчик засунув руку в електром’ясорубку: викликали рятувальників
Київ • УНН
У Львові рятувальники визволили руку 3-річного хлопчика з електром'ясорубки. У лікарні святого Миколая рятувальники розрізали металеву конструкцію приладу акумуляторною болгаркою.
У Львові 3-річний хлопчик застряг рукою в електром'ясорубці, визволяли руку рятувальники, повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.
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"У Львові 3-річний хлопчина засунув руку в електром’ясорубку. Повідомлення про це рятувальники отримали від медиків. Вони приїхали до лікарні святого Миколая та за допомогою акумуляторної болгарки розрізали металеву конструкцію м’ясорубки, щоб вивільнити затиснену ручку", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
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