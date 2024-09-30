Во Львове 3-летний мальчик засунул руку в электромясорубку: вызывали спасателей

Во Львове 3-летний мальчик застрял рукой в электромясорубке, освобождали руку спасатели, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

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"Во Львове 3-летний мальчик засунул руку в электромясорубку. Сообщение об этом спасатели получили от медиков. Они приехали в больницу святого Николая и с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки, чтобы высвободить зажатую ручку", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

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