У Луцьку під російський обстріл потрапив готель, де жила збірна України з легкої атлетики
Київ • УНН
Під час нічної атаки на Луцьк 6 червня, російські війська обстріляли готель "Мотор", де проживала збірна України з легкої атлетики. Спортсмени не постраждали, але влада фіксує численні руйнування.
Спортсмени збірної України, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України, та зупинилися у місцевому готелі "Мотор", 6 червня потрапили під російський обстріл. Про це УНН повідомляє з посиланням на збірну в Instagram.
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Шість ракет і п'ятнадцять безпілотників "шахед" окупанти випустили у ніч на 6 червня по житлових кварталах та центру міста Луцьк.
Серед цілей, уражених під час атаки, що тривала з 1 до 6 ранку, був готель "Мотор", де проживала частина української команди, включаючи основний склад національної збірної.
На щастя, жертв та постраждалих серед спортсменів немає. Однак ми ще раз закликаємо світ звернути увагу на злочини, скоєні російською армією на території України. Україна вистояла, вистоїть і продовжуватиме боротися за свою незалежність та правду
Нагадаємо
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Луцьк у ніч на 6 червня зросла до 16, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, повідомив у п'ятницю голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Влада проводить термінове відновлення пошкоджених будівель та замінює вікна.