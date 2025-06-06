У Луцьку під російський обстріл потрапив готель, де жила збірна України з легкої атлетики

Спортсмени збірної України, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України, та зупинилися у місцевому готелі "Мотор", 6 червня потрапили під російський обстріл. Про це УНН повідомляє з посиланням на збірну в Instagram.

Шість ракет і п'ятнадцять безпілотників "шахед" окупанти випустили у ніч на 6 червня по житлових кварталах та центру міста Луцьк.

Серед цілей, уражених під час атаки, що тривала з 1 до 6 ранку, був готель "Мотор", де проживала частина української команди, включаючи основний склад національної збірної.

На щастя, жертв та постраждалих серед спортсменів немає. Однак ми ще раз закликаємо світ звернути увагу на злочини, скоєні російською армією на території України. Україна вистояла, вистоїть і продовжуватиме боротися за свою незалежність та правду