В Луцке под российский обстрел попал отель, где жила сборная Украины по легкой атлетике

Спортсмены сборной Украины, которые находятся в Луцке на командном чемпионате Украины, и остановились в местной гостинице "Мотор", 6 июня попали под российский обстрел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сборную в Instagram.

Детали

Шесть ракет и пятнадцать беспилотников "шахед" оккупанты выпустили в ночь на 6 июня по жилым кварталам и центру города Луцк.

Среди целей, пораженных во время атаки, которая продолжалась с 1 до 6 утра, был отель "Мотор", где проживала часть украинской команды, включая основной состав национальной сборной.

К счастью, жертв и пострадавших среди спортсменов нет. Однако мы еще раз призываем мир обратить внимание на преступления, совершенные российской армией на территории Украины. Украина выстояла, выстоит и будет продолжать бороться за свою независимость и правду - говорится в сообщении.

Напомним

Количество пострадавших в результате атаки рф на Луцк в ночь на 6 июня возросло до 16, еще два человека считаются пропавшими без вести, сообщил в пятницу председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий. Власти проводят срочное восстановление поврежденных зданий и заменяют окна.