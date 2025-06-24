У Лондоні збудують меморіал королеві Єлизаветі II з мостом у формі тіари

У центрі британської столиці спорудять національний меморіал на честь королеви Єлизавети II. Комплекс міститиме міст, натхненний формою її весільної тіари, статуї монархині та принца Філіпа, меморіальні сади і нові ворота, – повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Меморіал буде розміщений у парку Сент-Джеймс, неподалік від Букінгемського палацу.

Колишній особистий секретар покійної королеви, нині Голова меморіального комітету лорд Роберт Джанврін переконаний, що королеві сподобалося б таке розташування.

Я думаю, що це місце їй могло б сподобатися. З кімнати, де вона часто сиділа, малюючи картини, можна побачити міст – сказав він.

Архітектурний конкурс виграла команда лорда Нормана Фостера. Він підкреслив, що їхній підхід враховує екологічні особливості місцевості.

Ми поважаємо біорізноманіття та природу тієї частини парку, яка кишить дикою природою – сказав лорд Фостер.

Архітектор пояснив, що основним образним елементом стала весільна тіара монархині.

Міст легкий. Його можна сплавити по Темзі, його можна звести за одну ніч. Старий міст можна прибрати. Він напівпрозорий, дуже легкий штрих до ландшафту – зазначив лорд Фостер.

У проєкті передбачено окрему статую королеви, спільний монумент Єлизавети II та її чоловіка, а також ворота, названі на честь принца Філіпа. За словами архітектора, така концепція має символізувати їхню єдність.

Ми показали їх разом, і, певним чином, була ця невіддільна якість, яку ми прагнули передати – заявив лорд Фостер.

Він також зауважив, що скульптурні зображення ще не затверджено остаточно, але наразі розглядається варіант фігури королеви верхи на коні.

Канцлер герцогства Ланкастер Пет Макфадден назвав меморіал важливим державним проєктом.

Це прекрасний пам’ятник життю та спадщині державної служби покійної королеви, який надасть простір для роздумів та вшанування нашого найдовше правлячого монарха протягом століть – сказав він.

Меморіал складатиметься з кількох тематичних рівнів.

Різні шари меморіалу свідчитимуть про багатство, складність та численні різні виміри її правління – сказав лорд Норман Фостер.

Доповнення

Остаточна дата завершення будівництва ще не визначена. Вартість меморіалу, за попередніми оцінками, може становити від 23 до 46 млн фунтів стерлінгів. У комплексі також передбачено перепланування території парку Сент-Джеймс: міст, два сади, двоє нових воріт і скульптури.

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