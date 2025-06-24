В Лондоне построят мемориал королеве Елизавете II с мостом в форме тиары

В центре британской столицы будет возведен национальный мемориал в честь королевы Елизаветы II. Комплекс будет включать мост, вдохновленный формой ее свадебной тиары, статуи монархини и принца Филиппа, мемориальные сады и новые ворота, – сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Мемориал будет расположен в парке Сент-Джеймс, недалеко от Букингемского дворца.

Бывший личный секретарь покойной королевы, ныне Председатель мемориального комитета лорд Роберт Джанврин убежден, что королеве понравилось бы такое расположение.

Я думаю, что это место ей могло бы понравиться. Из комнаты, где она часто сидела, рисуя картины, можно увидеть мост – сказал он.

Архитектурный конкурс выиграла команда лорда Нормана Фостера. Он подчеркнул, что их подход учитывает экологические особенности местности.

Мы уважаем биоразнообразие и природу той части парка, которая кишит дикой природой – сказал лорд Фостер.

Архитектор объяснил, что основным образным элементом стала свадебная тиара монархини.

Мост легкий. Его можно сплавить по Темзе, его можно возвести за одну ночь. Старый мост можно убрать. Он полупрозрачный, очень легкий штрих к ландшафту – отметил лорд Фостер.

В проекте предусмотрена отдельная статуя королевы, совместный монумент Елизаветы II и ее мужа, а также ворота, названные в честь принца Филиппа. По словам архитектора, такая концепция должна символизировать их единство.

Мы показали их вместе, и, определенным образом, было это неотделимое качество, которое мы стремились передать – заявил лорд Фостер.

Он также отметил, что скульптурные изображения еще не утверждены окончательно, но сейчас рассматривается вариант фигуры королевы верхом на коне.

Канцлер герцогства Ланкастер Пет Макфадден назвал мемориал важным государственным проектом.

Это прекрасный памятник жизни и наследию государственной службы покойной королевы, который предоставит пространство для размышлений и чествования нашего дольше всех правящего монарха на протяжении веков – сказал он.

Мемориал будет состоять из нескольких тематических уровней.

Различные слои мемориала будут свидетельствовать о богатстве, сложности и многочисленных различных измерениях ее правления – сказал лорд Норман Фостер.

Дополнения

Окончательная дата завершения строительства еще не определена. Стоимость мемориала, по предварительным оценкам, может составить от 23 до 46 млн фунтов стерлингов. В комплексе также предусмотрена перепланировка территории парка Сент-Джеймс: мост, два сада, двое новых ворот и скульптуры.

Королева Елизавета II болела раком костей - Борис Джонсон