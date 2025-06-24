В Лондоне построят мемориал королеве Елизавете II с мостом в форме тиары

$41.870.04
48.020.18
ukenru
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
12:48 • 2898 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
09:02 • 30728 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
08:36 • 74509 просмотра
Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть
Эксклюзив
08:07 • 69845 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
07:47 • 81152 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
07:34 • 71020 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
24 июня, 06:40 • 54022 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
24 июня, 05:31 • 64948 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 59656 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 297329 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
61%
742мм
Популярные новости
Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня24 июня, 03:59 • 111169 просмотра
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном24 июня, 05:38 • 110260 просмотра
Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС24 июня, 06:16 • 94646 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук08:49 • 76242 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"09:55 • 46175 просмотра
публикации
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко12:11 • 14159 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков11:50 • 16588 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"09:55 • 47152 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук08:49 • 77210 просмотра
Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23 июня, 19:05 • 110224 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Днепр
Соединённые Штаты
Иран
Реклама
УНН Lite
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"11:51 • 10088 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 96403 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 175303 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 297542 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 164229 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Сокол 9
Дія (сервис)

В Лондоне построят мемориал королеве Елизавете II с мостом в форме тиары

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

В Лондоне будет возведен национальный мемориал в честь королевы Елизаветы II, который будет включать мост в форме ее свадебной тиары, статуи монархини и принца Филиппа, мемориальные сады и новые ворота. Комплекс будет расположен в парке Сент-Джеймс, недалеко от Букингемского дворца, а его стоимость оценивается от 23 до 46 миллионов фунтов стерлингов.

В Лондоне построят мемориал королеве Елизавете II с мостом в форме тиары

В центре британской столицы будет возведен национальный мемориал в честь королевы Елизаветы II. Комплекс будет включать мост, вдохновленный формой ее свадебной тиары, статуи монархини и принца Филиппа, мемориальные сады и новые ворота, – сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Мемориал будет расположен в парке Сент-Джеймс, недалеко от Букингемского дворца.

Бывший личный секретарь покойной королевы, ныне Председатель мемориального комитета лорд Роберт Джанврин убежден, что королеве понравилось бы такое расположение.

Я думаю, что это место ей могло бы понравиться. Из комнаты, где она часто сидела, рисуя картины, можно увидеть мост 

– сказал он.

Архитектурный конкурс выиграла команда лорда Нормана Фостера. Он подчеркнул, что их подход учитывает экологические особенности местности.

Мы уважаем биоразнообразие и природу той части парка, которая кишит дикой природой 

– сказал лорд Фостер.

Архитектор объяснил, что основным образным элементом стала свадебная тиара монархини.

Мост легкий. Его можно сплавить по Темзе, его можно возвести за одну ночь. Старый мост можно убрать. Он полупрозрачный, очень легкий штрих к ландшафту 

– отметил лорд Фостер.

В проекте предусмотрена отдельная статуя королевы, совместный монумент Елизаветы II и ее мужа, а также ворота, названные в честь принца Филиппа. По словам архитектора, такая концепция должна символизировать их единство.

Мы показали их вместе, и, определенным образом, было это неотделимое качество, которое мы стремились передать 

– заявил лорд Фостер.

Он также отметил, что скульптурные изображения еще не утверждены окончательно, но сейчас рассматривается вариант фигуры королевы верхом на коне.

Канцлер герцогства Ланкастер Пет Макфадден назвал мемориал важным государственным проектом.

Это прекрасный памятник жизни и наследию государственной службы покойной королевы, который предоставит пространство для размышлений и чествования нашего дольше всех правящего монарха на протяжении веков 

– сказал он.

Мемориал будет состоять из нескольких тематических уровней.

Различные слои мемориала будут свидетельствовать о богатстве, сложности и многочисленных различных измерениях ее правления 

– сказал лорд Норман Фостер.

Дополнения

Окончательная дата завершения строительства еще не определена. Стоимость мемориала, по предварительным оценкам, может составить от 23 до 46 млн фунтов стерлингов. В комплексе также предусмотрена перепланировка территории парка Сент-Джеймс: мост, два сада, двое новых ворот и скульптуры.

Королева Елизавета II болела раком костей - Борис Джонсон01.10.24, 05:31 • 18675 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

КультураНовости Мира
Великобритания
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9