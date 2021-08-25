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У Лондоні 20% госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом - молодь

У Лондоні 20% госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом - молодь

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Лондоні 20% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 це люди у віці від 18 до 34 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

За словами мера Лондона Садік Хан, 20% людей, які перебувають у лікарні з COVID не досягли навіть 35-річного віку. У своєму зверненні до жителів Лондона Хан підкреслив, що вакцинацію потрібно пройти якомога швидше.

Цитата

“Молодість — це не імунітет від COVID. Зараз понад 20% хворих, які перебувають у лікарні з вірусом, перебувають у віці від 18 до 34 років. Вакцинація — найкращий спосіб знизити ризик серйозних захворювань. Якщо ви ще не прийняли обидві дози, не чекайте — замовте їх сьогодні”, — сказав мер.

Нагадаємо

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