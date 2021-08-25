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В Лондоне 20% госпитализированных пациентов с коронавируса - молодежь

В Лондоне 20% госпитализированных пациентов с коронавируса - молодежь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. В Лондоне 20% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 это люди в возрасте от 18 до 34 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По словам мэра Лондона Садик Хан, 20% людей, которые находятся в больнице с COVID не достигших даже 35-летнего возраста. В своем обращении к жителям Лондона Хан подчеркнул, что вакцинацию нужно пройти как можно быстрее.

Цитата

"Молодость - это не иммунитет от COVID. Сейчас более 20% больных, находящихся в больнице с вирусом, находятся в возрасте от 18 до 34 лет. Вакцинация - лучший способ снизить риск серьезных заболеваний. Если вы еще не приняли обе дозы, не ждите - закажите их сегодня ", - сказал мэр.

Напомним

Великобритания одобрила вакцину Moderna для детей с 12 лет. Великобритания зарегистрировала препарат Ronapreve для лечения COVID-19

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