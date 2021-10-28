У лікарнях України 95% пацієнтів з COVID-19 невакциновані – Шмигаль

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“Загалом в Україні 95% госпіталізованих людей — це не вакциновані громадяни. У Хмельницькій області 99% тих, хто у лікарнях — це не вакциновані. Сподіваюся, що ці цифри допоможуть людям прийняти правильне рішення і зробити щеплення”, — заявив Шмигаль.

Деталі

Зокрема, він відзначив, що в пунктах вакцинації знаходиться станом на зараз 9 млн доз вакцин.

“Цього тижня ми вийшли приблизно на 250 тис. щеплень на добу, в пунктах вакцинації знаходиться 9 млн доз вакцин, ще майже 19 млн ми отримаємо до кінця цього року. Наша мета залишається незмінною — вакцинація більше половини дорослого населення до кінця року”, — сказав Шмигаль.

Доповнення

Через сильний спалах коронавірусу, все більше людей потребують кисню, якого катастрофічно не вистачає в українських лікарнях.