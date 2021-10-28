В больницах Украины 95% пациентов с COVID-19 невакцинированы – Шмигаль

Цитата

“В целом в Украине 95% госпитализированных людей — это не вакцинированные граждане. В Хмельницкой области 99% тех, кто в больницах — это не вакцинированные. Надеюсь, что эти цифры помогут людям принять правильное решение и привиться”, — заявил Шмигаль.

Детали

В частности, он отметил, что в пунктах вакцинации находится по состоянию на 9 млн доз вакцин.

“На этой неделе мы вышли примерно на 250 тыс. прививок в сутки, в пунктах вакцинации находится 9 млн доз вакцин, еще почти 19 млн мы получим до конца этого года. Наша цель остается неизменной — вакцинация более половины взрослого населения до конца года”, — сказал Шмигаль.

Дополнение

Из-за сильной вспышки коронавируса, все больше людей нуждаются в кислороде, которого катастрофически не хватает в украинских больницах.