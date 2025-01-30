У китайському океанаріумі осетр напав на росіянку-аніматорку
Київ • УНН
22-річна російська аніматорка постраждала від нападу великої риби під час виступу в акваріумі Xishuangbanna. Дівчина отримала травми голови та ока.
У китайському акваріумі Xishuangbanna Primitive Forest Park, що розташований у провінції Юньнань велика риба напала на молоду російську аніматорку, яка виступала у ролі русалки. Про це повідомляє The Sun, передає УНН.
Деталі
22-річна Марія під час виступу плавала серед великих морських істот, коли раптом одна з риб, ймовірно осетер, схопила дівчину за голову. Перелякані глядачі, серед яких було багато дітей, стали свідками інциденту.
Завдяки миттєвій реакції та рішучим діям, Маші вдалося вирватися з лап небезпечної риби і спливти на поверхню. Однак у неї залишилися травми — біль у голові, шиї та пошкоджене око. Окуляри і носові затискачі, що були частиною її костюма, риба з’їла.
Незважаючи на травми та біль, 22-річну аніматорку змусили продовжити виступи.
Окупанти привезли аніматорів з "москонцерту" для впливу на дітей на ТОТ01.01.25, 04:47 • 29161 перегляд