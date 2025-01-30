В китайском аквариуме Xishuangbanna Primitive Forest Park, который расположен в провинции Юньнань большая рыба напала на молодую российскую аниматорку, которая выступала в роли русалки. Об этом сообщает The Sun, передает УНН.

Детали

22-летняя Мария во время выступления плавала среди крупных морских существ, когда вдруг одна из рыб, вероятно осетр, схватила девушку за голову. Перепуганные зрители, среди которых было много детей, стали свидетелями инцидента.

Благодаря мгновенной реакции и решительным действиям, Маше удалось вырваться из лап опасной рыбы и всплыть на поверхность. Однако у нее остались травмы - боль в голове, шее и поврежденный глаз. Очки и носовые зажимы, которые были частью ее костюма, рыба съела.

Несмотря на травмы и боль, 22-летнюю аниматорку заставили продолжить выступления.

Оккупанты привезли аниматоров из «москонцерта» для воздействия на детей на ВОТ