У Київській області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
У Київській області з 30 серпня по 1 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптики попереджають про високу ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах через погодні умови.
Синоптики прогнозують, що у період з 30 серпня - 1 вересня може бути надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Передає УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
Попередження про пожежну небезпеку по Київщині 30 серпня - 1 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Відповідно до прогнозів гідрометцентру, високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах у Київській області сприятимуть погодні умови. Попереджають також про небезпеку виникнення джерел займання, відкритого вогню.
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