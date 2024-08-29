В Киевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Киев • УНН
В Киевской области с 30 августа по 1 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптики предупреждают о высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах из-за погодных условий.
Синоптики прогнозируют, что в период с 30 августа - 1 сентября может быть чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
Предупреждение о пожарной опасности по Киевской области 30 августа - 1 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Согласно прогнозам гидрометцентра, высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах в Киевской области будут способствовать погодные условия. Предупреждают также об опасности возникновения источников возгорания, открытого огня.
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