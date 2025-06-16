У Києві зіткнулися два буси та вантажівка: постраждали четверо дітей
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Четверо дітей віком від 7 до 15 років отримали травми та були госпіталізовані.
У Києві сталася потрійна ДТП в Святошинському районі, у якій постраждали четверо дітей, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.
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Зіткнення трьох транспортних засобів сталося сьогодні близько 14:20 на проспекті Берестейському. "Як встановили правоохоронці, водійка Renault Master не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з іншим мікроавтобусом, який від удару врізався у причеп вантажівки", - ідеться у повідомленні.
"Внаслідок ДТП четверо дітей, пасажири мікроавтобусу Renault віком від 7 до 15 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні", - зазначили у поліції.
Винуватиця автопригоди, за даними поліції, "попередньо була твереза".
На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку та патрульні поліцейські, які встановлюють всі деталі дорожньо-транспортної пригоди.
Патрульна поліція Києва повідомила, що "у звʼязку з ДТП на проспекті Берестейському, рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з міста Києва".
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