В Киеве столкнулись два буса и грузовик: пострадали четверо детей
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Четверо детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы и были госпитализированы.
В Киеве произошло тройное ДТП в Святошинском районе, в котором пострадали четверо детей, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.
Детали
Столкновение трех транспортных средств произошло сегодня около 14:20 на проспекте Берестейском. "Как установили правоохранители, водитель Renault Master не соблюла безопасную дистанцию и столкнулась с другим микроавтобусом, который от удара врезался в прицеп грузовика", - говорится в сообщении.
"В результате ДТП четверо детей, пассажиры микроавтобуса Renault в возрасте от 7 до 15 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу", - отметили в полиции.
Виновница ДТП, по данным полиции, "предварительно была трезва".
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка и патрульные полицейские, которые устанавливают все детали дорожно-транспортного происшествия.
Патрульная полиция Киева сообщила, что "в связи с ДТП на проспекте Берестейском, движение транспорта затруднено в направлении выезда из города Киева".
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