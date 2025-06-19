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Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
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У Києві збій з оплатою за проїзд: що відомо

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Через технічний збій у наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати QR-квитки. Наразі тривають роботи з усунення несправності, контролери не штрафуватимуть пасажирів.

У Києві збій з оплатою за проїзд: що відомо

Через технічний збій у наземному транспорті у Києві можуть не спрацьовувати QR-квитки, над ситуацією працюють, пасажирів на цей час не штрафуватимуть, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.

Через технічний збій у наземному транспорті можуть не спрацьовувати qr-квитки. Фахівці вже працюють над усуненням несправності

- повідомили у КМДА у соцмережах.

Оплатити проїзд у столиці, як вказано, наразі можна:

  • транспортною і цифровою картою;
    • банківською карткою;
      • гаджетом з NFC, до якого привʼязана банківська картка.

        "Поки тривають відновлювальні роботи, контролери "Київпастранс" не штрафуватимуть пасажирів", - наголосили у КМДА.

        У метро Києва збій з оплатою проїзду26.04.25, 09:13 • 6020 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКиїв
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