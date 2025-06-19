У Києві збій з оплатою за проїзд: що відомо
Київ • УНН
Через технічний збій у наземному транспорті Києва можуть не спрацьовувати QR-квитки. Наразі тривають роботи з усунення несправності, контролери не штрафуватимуть пасажирів.
Через технічний збій у наземному транспорті у Києві можуть не спрацьовувати QR-квитки, над ситуацією працюють, пасажирів на цей час не штрафуватимуть, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.
Через технічний збій у наземному транспорті можуть не спрацьовувати qr-квитки. Фахівці вже працюють над усуненням несправності
Оплатити проїзд у столиці, як вказано, наразі можна:
- транспортною і цифровою картою;
- банківською карткою;
- гаджетом з NFC, до якого привʼязана банківська картка.
"Поки тривають відновлювальні роботи, контролери "Київпастранс" не штрафуватимуть пасажирів", - наголосили у КМДА.
У метро Києва збій з оплатою проїзду26.04.25, 09:13 • 6020 переглядiв