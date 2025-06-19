У Києві збій з оплатою за проїзд: що відомо

Через технічний збій у наземному транспорті у Києві можуть не спрацьовувати QR-квитки, над ситуацією працюють, пасажирів на цей час не штрафуватимуть, повідомили у КМДА у четвер, пише УНН.

Через технічний збій у наземному транспорті можуть не спрацьовувати qr-квитки. Фахівці вже працюють над усуненням несправності - повідомили у КМДА у соцмережах.

Оплатити проїзд у столиці, як вказано, наразі можна:

транспортною і цифровою картою;

банківською карткою;

гаджетом з NFC, до якого привʼязана банківська картка.

"Поки тривають відновлювальні роботи, контролери "Київпастранс" не штрафуватимуть пасажирів", - наголосили у КМДА.

У метро Києва збій з оплатою проїзду