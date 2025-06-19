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В Киеве сбой в оплате проезда: что известно

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Из-за технического сбоя в наземном транспорте Киева могут не срабатывать QR-билеты. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности, контролеры не будут штрафовать пассажиров.

В Киеве сбой в оплате проезда: что известно

Из-за технического сбоя в наземном транспорте в Киеве могут не срабатывать qr-билеты, над ситуацией работают, пассажиров на это время не будут штрафовать, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

Из-за технического сбоя в наземном транспорте могут не срабатывать qr-билеты. Специалисты уже работают над устранением неисправности

- сообщили в КГГА в соцсетях.

Оплатить проезд в столице, как указано, пока можно:

  • транспортной и цифровой картой;
    • банковской картой;
      • гаджетом с NFC, к которому привязана банковская карта.

        "Пока продолжаются восстановительные работы, контролеры "Киевпасстранс" не будут штрафовать пассажиров" - подчеркнули в КГГА.

        В метро Киева сбой с оплатой проезда26.04.25, 09:13 • 6020 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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