В Киеве сбой в оплате проезда: что известно

Из-за технического сбоя в наземном транспорте в Киеве могут не срабатывать qr-билеты, над ситуацией работают, пассажиров на это время не будут штрафовать, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

Из-за технического сбоя в наземном транспорте могут не срабатывать qr-билеты. Специалисты уже работают над устранением неисправности - сообщили в КГГА в соцсетях.

Оплатить проезд в столице, как указано, пока можно:

транспортной и цифровой картой;

банковской картой;

гаджетом с NFC, к которому привязана банковская карта.

"Пока продолжаются восстановительные работы, контролеры "Киевпасстранс" не будут штрафовать пассажиров" - подчеркнули в КГГА.

В метро Киева сбой с оплатой проезда