В Киеве сбой в оплате проезда: что известно
Киев • УНН
Из-за технического сбоя в наземном транспорте Киева могут не срабатывать QR-билеты. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности, контролеры не будут штрафовать пассажиров.
Из-за технического сбоя в наземном транспорте в Киеве могут не срабатывать qr-билеты, над ситуацией работают, пассажиров на это время не будут штрафовать, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.
Из-за технического сбоя в наземном транспорте могут не срабатывать qr-билеты. Специалисты уже работают над устранением неисправности
Оплатить проезд в столице, как указано, пока можно:
- транспортной и цифровой картой;
- банковской картой;
- гаджетом с NFC, к которому привязана банковская карта.
"Пока продолжаются восстановительные работы, контролеры "Киевпасстранс" не будут штрафовать пассажиров" - подчеркнули в КГГА.
В метро Киева сбой с оплатой проезда26.04.25, 09:13 • 6020 просмотров