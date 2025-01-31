У Києві завершили масштабні перевірки перевізників: штрафи на 3,6 млн грн

У Києві завершили двотижневі посилені заходи з перевірки пасажирських і вантажних перевізників, які проводилися у координації з Укртрансбезпекою. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram, передає УНН.

За його словами, надалі перевірки триватимуть у плановому режимі.

Протягом двох тижнів фахівці Укртрансбезпеки та Патрульної поліції зосередили увагу на найбільш завантажених магістралях столиці, пересадкових вузлах, автостанціях і станціях метро.

Загалом інспектори здійснили 548 перевірок вантажного транспорту та 765 перевірок пасажирських перевезень приватними перевізниками.

За результатами інспекцій було виявлено:

- 96 порушень вантажоперевезень на загальну суму штрафів 1 223 830 грн;

- 148 порушень у пасажирських перевезеннях на 2 437 120 грн.

Загальна сума штрафів склала 3 660 950 грн.

Серед найбільш поширених порушень у сфері вантажних перевезень:

- відсутність дозвільних документів;

- порушення режиму праці та відпочинку водіїв;

- перевищення габаритно-вагових параметрів.

"Недотримання вимог вантажних перевезень загрожує безпеці дорожнього руху через підвищення ризику ДТП на дорогах міста. Тому до порядку руху вантажівок в Києві особлива увага", - зазначив Ткаченко.

Щодо пасажирських перевезень, інспектори найчастіше фіксували:

- відсутність необхідних дозвільних документів у водіїв;

- недотримання режиму праці та відпочинку.

Санкції проти порушників

За підсумками перевірки начальник КМВА ініціював доручення Комунальній службі перевезень та профільному заступнику голови КМДА провести додатковий контроль технічного стану рухомого складу приватних перевізників.

"В разі виявлення системних порушень - застосувати проти таких перевізників найжорсткіші санкції. Свідомі порушники повинні бути відлучені від роботи на столичних вулицях", – підкреслив Ткаченко.

Раніше

З 20 січня в Києві почалися посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. За чотири дні перевірили 430 перевізників. За результатами інспектори склали 95 актів на суму понад 1 650 000 грн.