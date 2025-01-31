В Киеве завершили масштабные проверки перевозчиков: штрафы на 3,6 млн грн
Киев • УНН
За две недели в Киеве проверили 1313 транспортных средств, обнаружив 244 нарушения. Чаще всего фиксировали отсутствие разрешительных документов и нарушение режима труда водителей.
В Киеве завершили двухнедельные усиленные мероприятия по проверке пассажирских и грузовых перевозчиков, которые проводились в координации с Укртрансбезопасностью. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, передает УНН.
По его словам, в дальнейшем проверки будут продолжаться в плановом режиме.
В течение двух недель специалисты Укртрансбезопасности и Патрульной полиции сосредоточили внимание на наиболее загруженных магистралях столицы, пересадочных узлах, автостанциях и станциях метро.
В общем инспекторы осуществили 548 проверок грузового транспорта и 765 проверок пассажирских перевозок частными перевозчиками.
По результатам инспекций было выявлено:
- 96 нарушений грузоперевозок на общую сумму штрафов 1 223 830 грн;
- 148 нарушений в пассажирских перевозках на 2 437 120 грн.
Общая сумма штрафов составила 3 660 950 грн.
Среди наиболее распространенных нарушений в сфере грузовых перевозок:
- отсутствие разрешительных документов;
- нарушение режима труда и отдыха водителей;
- превышение габаритно-весовых параметров.
"Несоблюдение требований грузовых перевозок угрожает безопасности дорожного движения из-за повышения риска ДТП на дорогах города. Поэтому к порядку движения грузовиков в Киеве особое внимание", - отметил Ткаченко.
Относительно пассажирских перевозок, инспекторы чаще всего фиксировали:
- отсутствие необходимых разрешительных документов у водителей;
- несоблюдение режима труда и отдыха.
Санкции против нарушителей
По итогам проверки начальник КГВА инициировал поручение Коммунальной службе перевозок и профильному заместителю председателя КГГА провести дополнительный контроль технического состояния подвижного состава частных перевозчиков.
"В случае выявления системных нарушений - применить против таких перевозчиков самые жесткие санкции. Сознательные нарушители должны быть отлучены от работы на столичных улицах", - подчеркнул Ткаченко.
Ранее
С 20 января в Киеве начались усиленные меры по проверке пассажирских перевозчиков. За четыре дня проверили 430 перевозчиков. По результатам инспекторы составили 95 актов на сумму более 1 650 000 грн.