В Киеве завершили масштабные проверки перевозчиков: штрафы на 3,6 млн грн

ukenru
Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
15:47 • 51785 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
15:08 • 63023 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
12:45 • 86797 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 102417 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 104831 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 120042 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 132667 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 131844 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 133027 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 122054 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Солдат КНДР отвели с Курщины, но могут вернуть: россияне наверняка найдут новые способы их развертывания - NYT

Солдат КНДР отвели с Курщины, но могут вернуть: россияне наверняка найдут новые способы их развертывания - NYT

31 января, 09:13 • 100135 просмотра
Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу

Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу

31 января, 09:52 • 60502 просмотра
НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

НБУ впервые оценил вероятность быстрого окончания активных боевых действий

31 января, 10:15 • 84417 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 106236 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

15:00 • 69878 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

17:08 • 25794 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

15:00 • 69878 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 128669 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 144588 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 253323 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

14:22 • 38143 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 106236 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 116555 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 117255 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 135489 просмотра
Актуальное
В Киеве завершили масштабные проверки перевозчиков: штрафы на 3,6 млн грн

В Киеве завершили масштабные проверки перевозчиков: штрафы на 3,6 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8145 просмотра

Read in English

За две недели в Киеве проверили 1313 транспортных средств, обнаружив 244 нарушения. Чаще всего фиксировали отсутствие разрешительных документов и нарушение режима труда водителей.

В Киеве завершили двухнедельные усиленные мероприятия по проверке пассажирских и грузовых перевозчиков, которые проводились в координации с Укртрансбезопасностью.  Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, передает УНН

По его словам, в дальнейшем проверки будут продолжаться в плановом режиме.

В течение двух недель специалисты Укртрансбезопасности и Патрульной полиции сосредоточили внимание на наиболее загруженных магистралях столицы, пересадочных узлах, автостанциях и станциях метро.

В общем инспекторы осуществили 548 проверок грузового транспорта и 765 проверок пассажирских перевозок частными перевозчиками.

По результатам инспекций было выявлено:

- 96 нарушений грузоперевозок на общую сумму штрафов 1 223 830 грн;

- 148 нарушений в пассажирских перевозках на 2 437 120 грн.

Общая сумма штрафов составила 3 660 950 грн.

Среди наиболее распространенных нарушений в сфере грузовых перевозок:

- отсутствие разрешительных документов;

- нарушение режима труда и отдыха водителей;

- превышение габаритно-весовых параметров.

"Несоблюдение требований грузовых перевозок угрожает безопасности дорожного движения из-за повышения риска ДТП на дорогах города. Поэтому к порядку движения грузовиков в Киеве особое внимание", - отметил Ткаченко.

Относительно пассажирских перевозок, инспекторы чаще всего фиксировали:

- отсутствие необходимых разрешительных документов у водителей;

- несоблюдение режима труда и отдыха.

Санкции против нарушителей

По итогам проверки начальник КГВА инициировал поручение Коммунальной службе перевозок и профильному заместителю председателя КГГА провести дополнительный контроль технического состояния подвижного состава частных перевозчиков.

"В случае выявления системных нарушений - применить против таких перевозчиков самые жесткие санкции. Сознательные нарушители должны быть отлучены от работы на столичных улицах", - подчеркнул Ткаченко.

Ранее

С 20 января в Киеве начались усиленные меры по проверке пассажирских перевозчиков. За четыре дня проверили 430 перевозчиков. По результатам инспекторы составили 95 актов на сумму более 1 650 000 грн. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Киев
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы