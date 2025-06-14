У Києві загинув чоловік, який намагався втекти із автомобіля по дорозі до ТЦК: що кажуть військові

У мережі поширюється інформація та відео, на якому повідомляється про спробу втечі мобілізованим громадянином, внаслідок якої він впав та загинув. Київський міський ТЦК прокоментував подію, передає УНН.

Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його. Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події - йдеться в повідомленні.

Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.

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