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"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
13:00 • 5620 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
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У Києві загинув чоловік, який намагався втекти із автомобіля по дорозі до ТЦК: що кажуть військові

Київ • УНН

 • 1894 перегляди

Під час транспортування до збірного пункту двоє мобілізованих спробували втекти. Один з них випав з автівки та отримав травми несумісні з життям. Обставини з'ясовують правоохоронці.

У Києві загинув чоловік, який намагався втекти із автомобіля по дорозі до ТЦК: що кажуть військові

У мережі поширюється інформація та відео, на якому повідомляється про спробу втечі мобілізованим громадянином, внаслідок якої він впав та загинув. Київський міський ТЦК прокоментував подію, передає УНН.

Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його. Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події 

- йдеться в повідомленні.

Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо

Правоохоронці у Харкові затримали 29-річного чоловіка за підозрою у підпалі будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 11 червня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Kyiv
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