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В Киеве погиб мужчина, который пытался сбежать из автомобиля по дороге в ТЦК: что говорят военные

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

Во время транспортировки к сборному пункту двое мобилизованных попытались сбежать. Один из них выпал из машины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства выясняют правоохранители.

В Киеве погиб мужчина, который пытался сбежать из автомобиля по дороге в ТЦК: что говорят военные

В сети распространяется информация и видео, на котором сообщается о попытке побега мобилизованным гражданином, в результате которой он упал и погиб. Киевский городской ТЦК прокомментировал событие, передает УНН.

Во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое из них предприняли попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его. Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия 

- говорится в сообщении.

В настоящее время происшествие расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.

Напомним

Правоохранители в Харькове задержали 29-летнего мужчину по подозрению в поджоге здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки 11 июня.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Киев
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