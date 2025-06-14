В Киеве погиб мужчина, который пытался сбежать из автомобиля по дороге в ТЦК: что говорят военные
Киев • УНН
Во время транспортировки к сборному пункту двое мобилизованных попытались сбежать. Один из них выпал из машины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства выясняют правоохранители.
В сети распространяется информация и видео, на котором сообщается о попытке побега мобилизованным гражданином, в результате которой он упал и погиб. Киевский городской ТЦК прокомментировал событие, передает УНН.
Во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое из них предприняли попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его. Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия
В настоящее время происшествие расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.
Напомним
Правоохранители в Харькове задержали 29-летнего мужчину по подозрению в поджоге здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки 11 июня.