У Києві вже четверо загиблих внаслідок атаки рф
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Київ загинуло четверо людей, 20 отримали поранення. Зафіксовано руйнування у різних районах столиці, тривають рятувальні роботи.
Внаслідок атаки російських військ на Київ відомо вже про чотирьох загиблих людей, повідомив мер столиці Віталій Кличко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Уже четверо загиблих у столиці. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи
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Внаслідок атаки рф на Київ ще 20 людей отримали поранення, 16 з них госпіталізовано. Зафіксовані численні руйнування в різних районах столиці.