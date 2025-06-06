В Киеве уже четверо погибших в результате атаки рф
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев погибли четыре человека, 20 получили ранения. Зафиксированы разрушения в разных районах столицы, продолжаются спасательные работы.
В результате атаки российских войск на Киев известно уже о четырех погибших, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы
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В результате атаки рф на Киев еще 20 человек получили ранения, 16 из них госпитализированы. Зафиксированы многочисленные разрушения в разных районах столицы.