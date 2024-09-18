У Києві виявили лося, що блукав вулицями міста: його повернули до дикої природи
Київ • УНН
Патрульні поліцейські спільно з рятувальниками та іншими службами виявили лося, що блукав вулицями Києва. Тварині зробили заспокійливу ін'єкцію та успішно повернули до природного середовища.
Патрульні поліцейські спільно з рятувальниками та іншими службами виявили лося, що блукав вулицями Києва. Тварині зробили заспокійливу ін'єкцію та успішно повернули до дикої природи, повідомили у патрульній поліції столиці, пише УНН.
Деталі
"У Києві ми спільно з рятувальниками та колегами з інших підрозділів поліції повернули до дикої природи лісового мешканця", - розповіли патрульні у соцмережах.
"Зранку в мережі Інтернет ширилося відео, де вулицями столиці блукав лось. Патрульні спільно з рятувальниками, колегами з інших підрозділів поліції та представниками громадськості прибули на місце, де й виявили тварину", - зазначили у патрульній поліції.
Допоки зоозахисники приборкували величного мандрівника, як вказано, патрульні спільно з колегами обмежували рух транспортних засобів та перехожих.
"На щастя, тварині вдалося зробити заспокійливу ін'єкцію та вже через деякий час ми повернули її в дику природу", - вказали патрульні.
Двоє сумчан постраждали від укусів кажанів13.09.24, 10:45 • 13112 переглядiв